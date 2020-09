Par Pooya Stone

Les médias officiels du régime iranien, qui examinent et critiquent les questions politiques, économiques et sociales du pays, ne cachent pas leurs craintes face à la perspective de soulèvements populaires et reconnaissent le danger qui plane sur le régime.

L'un des sujets abordés ces jours-ci est la réouverture des écoles et les dangers posés aux enfants, aux adolescents et à leurs familles par la prévalence croissante du coronavirus.

Auparavant, des experts et des responsables du groupe de travail gouvernemental sur le coronavirus, des responsables médicaux et de nombreux autres responsables avaient averti le président di régime Hassan Rohani du danger de rouvrir les écoles. Mais malgré ces avertissements, le gouvernement Rohani a décidé de rouvrir les écoles.

Après la réouverture, l’inquiétude des responsables du régime est qu’en conséquences de cette décision du gouvernement de Rohani, le régime sera confronté à un mécontentement populaire et des manifestations populaires généralisées. Le risque d'un soulèvement est très élevé en raison de la crise politique, sociale et économique.

Tout en critiquant Rouhani et les institutions compétentes pour cette action, les médias ont également averti Rohani que la réaction négative de la population à la réouverture des écoles pourrait être similaire à sa réaction à l'augmentation du prix de l'essence, ce qui pourrait être très dangereuse pour la survie du régime.

À ce sujet, le quotidien d'État Resalat en date du 6 septembre, avec le titre «Signalisation à droite, mais virage à gauche» a écrit: «Alors que le ministère de l'Éducation veut définitivement amener les élèves à l'école – alors qu’il n’explique pas comment le coronavirus peut être dangereux pour un étudiant de 22 ans mais pas pour un élève de 11 ans - la question la plus sérieuse est de savoir pourquoi ils annoncent une telle décision trois jours avant la réouverture des écoles?

«Si une décision doit être modifiée, les raisons doivent être communiquées à la population et la société doit être informée et persuadée du problème. Si non nous serons confrontés à de sérieux problèmes pour la sécurité de l’Etat. »