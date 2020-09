Par Jubin Katiraie

La Résistance iranienne a de nouveau appelé une délégation internationale à visiter les prisons iraniennes après qu'il est apparu que les manifestants arrêtés lors du soulèvement de novembre étaient secrètement détenus dans les chambres de torture du ministère du renseignement (MOIS), des gardiens de la révolution (CGRI) et du Forces de sécurité de l'État (SSF) avant d'être transférées dans les prisons de Gohardasht, Evin et du Grand Téhéran.

Ici, des centaines de manifestants ont été torturés. La Résistance iranienne en a fourni des exemples frappants et effrayants, ne pouvant imprimer que les initiales des prisonniers:

1. A-M

Ses mains étaient attachées derrière lui sur une chaise et il a été battu avec un choc et une matraque. Ses bras étaient attachés derrière son dos et les interrogateurs se tenaient sur sa poitrine. Il a été contraint de s'accroupir sous une table pendant des heures, soumis aux pires commentaires. Il a été menacé de viol et d’exécution s’il n’avait pas «avoué».

2. K-J

Il a été attaché à un radiateur et battu avec une pipe avant de le forcer sous une table et de le battre dans cette position également. Il a ensuite été déshabillé et enchaîné dans une position non naturelle, whist fouetté et battu. Il a été obligé de s'allonger sur le sol, tandis que les gardes se tenaient sur lui. Il note que de nombreux manifestants autour de lui ont été violés.

3. Sh-N

Il a été battu alors qu'il portait des chaînes métalliques, ce qui lui a cassé un os à la jambe qui n'est toujours pas guéri dix mois plus tard.

4. J-B

Il a été pendu par ses bras, qui ont été arrachés derrière son dos, et torturé avec un choc et une matraque.

5. A-M, F-M, S-M, H-R, M-A

Ils ont été frappés à la tête et aux pieds avec un tuyau rempli de petites balles.

6. M-A

Il a été torturé avec des matraques et des chocs sur les parties sensibles de son corps.

7. G-A

Il a été torturé avec un choc et une matraque, forcé de se déshabiller, puis frappé sur les parties génitales avec le choc.

8. M-A

Deux fois, le régime a fait semblant de l'exécuter, tirant une fois une balle près de sa tête alors qu'il avait les yeux bandés.

9. A-R

On lui a donné une simulation d'exécution, obligé de se tenir debout sur un tabouret avec sa corde dans un nœud coulant pendant des heures.

10. A-K

Ce manifestant mineur a été torturé avec un choc et une matraque, fouetté et s'est fait arracher les ongles.

La Résistance iranienne a déclaré: «[Nous] appelons une fois de plus le Secrétaire général des Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme, le Haut-Commissaire ainsi que d'autres organisations de défense des droits de l'homme à prendre des mesures urgentes pour obtenir la libération des manifestants détenus qui font l'objet de à la torture et à l'exécution. Il souligne également la nécessité pour une délégation internationale de visiter les prisons et les centres de détention du régime clérical et de rencontrer les prisonniers, en particulier les manifestants détenus.