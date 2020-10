Par JUBIN KATIRAIE

Ces jours-ci, après les dernières sanctions américaines contre le système bancaire du gouvernement iranien, les autorités tentent de blâmer les sanctions pour tous les problèmes du pays et bien sûr la misère du peuple. Mais la population lui-même dit autre chose. Malgré le danger auquel il est confronté, un internaute iranien a enregistré un message vidéo critiquant le guide suprême Ali Khamenei pour la misère dont il a plongé le pays, venant confirmer la responsabilité du régime dans le désastre économique et la souffrance de la population appauvrie d’Iran.



Le citoyen de la ville de Mashhad, qui en a assez de la gabegie des mollahs, a enregistré son message après avoir constaté avec sidération la situation surpeuplée de l'appareil judiciaire et la détérioration de la situation de la population. L’homme s’est adressé au guide suprême des mollahs en ces termes: « Tu te considères comme le chef de la République islamique. Mais qu'est-ce que tu fais? »

S'adressant aux discours passés de Khamenei, alors qu'il disait que si un pays est dans la pauvreté culturelle et économique, ses fonctionnaires devraient être blâmés, il lui a demandé: «Maintenant, qui devrions-nous blâmer?!

«Salutations à tous mes compatriotes et mes chers amis. Dans ce clip vidéo, je parle avec vous M. Khamenei, que vous vous considérez le chef de la République islamique. La République a des milliers de significations, comme vous le savez et je ne peux pas les annoncer dans ce clip...

« M. Khamenei aujourd'hui j'étais dans le palais de justice à Mashhad, il y avait tellement de monde, femmes toxicomanes, toutes menottées ensemble… tout le monde exprime la souffrance, vous avez répandu la douleur de la pauvreté, de la misère et de la mort comme quelque chose de très distincts pour les gens.

«J'ai pensé un instant, Khamenei, mais qu'est-ce que tu fais, est-ce qu'ils ne t'ont pas informé de tout ça, tu es le leader, tu dois pleurer des larmes de sang de voir que ton peuple vit comme ça. Alors tu es assis au sommet, je ne sais si ce sont les conseillers autour de vous ont qui fait la plus grande trahison contre vous pour que vous ne soyez pas informé de la bonne manière.

«Un grand nombre d’Iranien est sans abri, M. Khamenei. En 1988, derrière le podium, vous avez dit très fermement que si un pays est sous-développé en termes de pauvreté économique, de pauvreté financière et de pauvreté culturelle, ce sont les responsables qu’il faut blâmer.

«Aujourd'hui, qui faut-il blâmer? Tous ceux qui osent vous critiquer, ils sont mis en pièces devant leur maison et jeté au cachot. Lequel des versets du Coran a ordonné une telle action? Dans laquelle de vos croyances cela est-il écrit? Vous ne suivez même pas vos propres lois. Vous scandez «mort à l’Amérique» et maintenant il est important pour vous quel de ces idiots deviendra le président de l’Amérique et lequel conviendra à vos intérêts.

«Est-ce cela République islamique? M. Khamenei, votre peuple est sans abri, votre peuple se prostitue, votre peuple devient toxicomane, les jeunes sont déprimés, les filles ont des dommages psychologiques, que faites-vous là-haut?