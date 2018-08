Un avocat emprisonné défenseurs des droits de l'homme fait le deuil de sa fille et s'engage à "servir le peuple"

Abdolfattah Soltani est l'un des avocats iraniens les plus éminents en matière de droits de l'homme. Il a passé la majeure partie de sa carrière à défendre les prisonniers politiques avant de le devenir lui-même.

Après avoir représenté de nombreuses personnes détenues pour des motifs politiques, cet intrépide avocat de la défense est emprisonné depuis 2011, purgeant une peine de 13 ans de prison pour avoir « reçu le Prix international des droits de l'homme de Nuremberg [2009] », pour avoir été « interviewé par les médias sur les dossiers de ses clients » et pour avoir « cofondé le Centre des défenseurs des droits de la personne ».

Soltani a récemment obtenu un congé de la prison d'Evine le 4 août 2018 pour faire le deuil de sa défunte fille. Sa fille de 30 ans, Homa, est décédée le 3 août dernier d'une crise cardiaque.

Des clips vidéo ont été publiés sur les médias sociaux, montrant Soltani réuni avec sa famille lors d'une cérémonie matinale pour sa fille. L'un des clips montre Soltani en larmes alors qu'il embrasse sa femme, Masoumeh Dehghan.

Dans un autre clip vidéo montrant Soltani debout sur la tombe de sa fille, il déclare : « Je m'engage, en présence de tous les martyrs, à toujours servir le peuple et à travailler pour la grandeur du pays. » Il ajoute : « J'espère, par la grâce de Dieu, que nous ferons toujours les choses qui rendent la population heureuse. Je m'engage à ne jamais oublier le peuple. Je m'engage en présence de votre bonne âme à ne jamais oublier ma mission d'apporter le bonheur et d'aider le peuple. Nous nous efforcerons d'apporter un sourire sur les visages des gens. Je vous salue tous. »

Le temps qui sera accordé à Soltani pour ce congé n'est pas clairement défini. Son avocat, Saeed Dehghan, a appelé le Président Hassan Rohani le 5 août pour demander la libération de Soltani.

L'article 58 du Code pénal islamique iranien permet aux prisonniers d'être libérés sous condition après avoir purgé un tiers de leur peine. Alors que Soltani, 64 ans, est éligible à la libération depuis 2014, le ministère du Renseignement – sous les ordres de Rohani – a empêché sa libération en dépit de la détérioration de son état de santé, selon sa fille Maede.

« Ils ne veulent pas qu'il soit libéré uniquement parce qu'il insiste sur ses droits et son innocence », a déclaré Maede Soltani au Centre pour les droits de l'homme en Iran (CHRI) en septembre 2017, ajoutant que « le pouvoir judiciaire n'est ni impartial ni indépendant. Le véritable décideur est le ministère du Renseignement. »

Narges Mohammadi et Nasrin Sotoudeh, anciens membres du personnel de l'ancien CHRI, sont actuellement détenus à la prison d'Evine. Shirin Ebadi, co-fondatrice du centre, lauréate du prix Nobel de la paix et avocate, également confrontée à des menaces répétées d’emprisonnement, a fui l'Iran en 2009.

Mahvash Sabet, une ancienne détenue et dirigeante de la foi baha'ie, a déclaré qu'elle n'oublierait jamais les tentatives courageuses de Soltani pour la défendre avant d'être condamnée à 10 ans de prison.

« Dans l'une des audiences du tribunal, après de nombreuses querelles, nos avocats ont eu l'occasion de présenter une défense. Je me souviens de M. Abdolfattah Soltani, l'éminent avocat que je respecte beaucoup, qui s'est levé et a rejeté les accusations pour trois motifs », a-t-elle déclaré. « Malgré leur ferme croyance en l'Islam, il [l'avocat Hadi Esmailzadeh] et M. Soltani nous ont défendus indépendamment de nos croyances. Ce qui comptait pour eux, c'était que leurs clients étaient des êtres humains et des citoyens de ce pays, tout comme eux. »