Iran- montée alarmante des suicides : un suicide par jour au Kurdistan iranien

Au moins 30 personnes se sont suicidées pendant le deuxième mois du calendrier iranien (21 avril- 21 mai) seulement dans les villes du Kurdistan iranien selon une organisation en défense des droits de l’Homme au Kurdistan.

17 femmes et 13 hommes se trouvent parmi les victimes. Quatre personnes parmi les décédés avaient moins de 18 ans et trois en avait plus de 50 ans.

Un tiers du nombre total avait pour motif de suicide « la pauvreté et le chômage » selon la source.

Une femme s’est suicidée à cause du « mariage forcé ».

Le suicide, surtout parmi les jeunes, devient un phénomène social aggravant à cause des difficultés sociales existantes en Iran.

Des moyens pour se suicider commencent à être vendus même à travers les réseaux sociaux.

Un vendeur vient d’être arrêté par la police il y a peu de temps. Il a avoué avoir pris des commandes en ligne pour la poudre du cyanure et d’en avoir envoyé, par poste, à des différents clients se trouvant à Téhéran et en d’autre villes iraniennes.

Lui-même victime d’une tentative de suicide qui l’a gardé six jours en commas, « Hamid » s’est mis à distribuer le moyen de suicide aux autres demandeurs à travers les réseaux sociaux.

Au moins un client de ce vendeur de 30 ans a trouvé la mort suite à l’utilisation du cyanure, chose qui a mené les autorités à trouver et arrêter le vendeur malheureux.