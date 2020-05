Par Jubin Katiraie

Des témoignages choquantes en provenance de la prison de Sepidar en Iran ont révélé qu’au moins 50 femmes auraient été infectées par le coronavirus, mais il n'y a pas de médecin pour les traiter et aucun médicament à leur donner.

Les femmes ont été mises en quarantaine après avoir manifesté des symptômes (fièvre, toux et autres symptômes associés à une infection), mais il convient de noter qu'elles sont juste mises en quarantaine dans une cellule qui n'est séparée du reste de la salle que par quelques barres métalliques. Même leur espace extérieur est le même que pour les détenus qui ne présentent aucun symptôme

Le médecin de la prison est malade et les autorités ne fournissent aucun autre professionnel de la santé pour soigner les femmes. Les autorités refusent également de fournir des médicaments qui réduiraient les symptômes, comme le paracétamol, et refusent même les médicaments déposés par leur famille.

Les autorités de cette prison d'Ahvaz ont tenté de garder le foyer de propagation secret et et l'ont donc pas signalé. La vie des prisonnières, infectées ou non, est gravement menacée.

Prisonnier politique infecté

L'une d’elles est la prisonnière politique Nejat Anvar Hamidi, arrêtée en mars 2019 pour avoir soutenu les Moudjahidine du peuple d'Iran (OMPI / MEK).

La femme de 62 ans, qui souffre également de maladies oculaires et de maux de tête chroniques, avait déjà été arrêtée pour la même charge en 1981 et emprisonné pendant deux ans avant d'être libéré sous caution.

Près de 40 ans plus tard, le régime a émis un mandat d'arrêt contre elle, a refusé son avocat et lui a ordonné de purger les cinq dernières années de sa peine. À l'époque, son mari et sa fille ont également été arrêtés, interrogés et menacés.

Crise du coronavirus

Alors que l'épidémie de coronavirus continue de se propager à travers l'Iran, après avoir tué plus de 39 000 personnes jusqu'à présent, les prisonniers sont particulièrement touchés parce que les autorités les empêchent de se protéger, en leur refusant du savon, de l'eau de javel, des masques et des gants, même s'ils souhaitent les acheter eux-mêmes.

Depuis la fin du mois de mars, des milliers de détenus dans plusieurs prisons iraniennes, dont Sepidar, ont manifesté contre ce traitement inhumain. Certains ont réussi à s'échapper, de nombreux autres ont été tués ou blessés par des gardiens de prison et des forces de sécurité.

Plusieurs prisonniers ont également déclenché une grève de la faim.