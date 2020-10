Par RAMIN BEHBOUDI

Regarder les visages des victimes d'attaques à l'acide en Iran sous le régime clérical c’est le visage de l'oppression des femmes iraniennes.

Imaginez une seconde l'ampleur de l'oppression sur chaque Iranien, lorsqu'elle atteint les femmes, elle se multiplie. D'une part, la femme iranienne en tant que citoyenne subit l'oppression qui est infligée à chaque Iranien sous le régime des mollahs, d'autre part, elle porte le fardeau de la double oppression pour être une femme et la porte psychiquement.

Les femmes en Iran n'ont pas de sécurité dans les écoles, les bureaux, les taxis, les métros, les bus, les rues et même chez elles, et respirent constamment dans une atmosphère de menaces, de discrimination, de criminalité et de stress. C'est ce à quoi les femmes iraniennes sont confrontées chaque jour.

Parler de l'étendue et des dimensions de la double oppression des femmes iraniennes dépasse le cadre de cet article et nécessite un long débat, mais ce qui inquiète temporairement la société en tant que question urgente et éveille les âmes du peuple c’est la fatwa criminelle des représentants du guide suprême Ali Khamenei, pendant des interventions et des prières de vendredi dans les villes d'Ispahan et de Bondjnourde.

Le 2 octobre, l'un des religieux du régime, Yousef Tabatabai a rencontré le chef adjoint du renseignement et de la sécurité de l'état-major des forces armées du régime et le commandant de la police de la province d'Ispahan, évoquant les femmes qu'il a qualifié de « briseuses de normes ». Ce religieux a affirmé : « L'atmosphère de la société est rendue précaire pour ces personnes, qui sont également peu nombreuses, et elle ne faudrait pas leur permettre d'enfreindre facilement les normes dans les rues et les parcs ... La police devrait avoir plus d'autorité pour affronter les violations des normes. et des lois. Nous ne devons pas avoir peur que si nous traitons avec les contrevenants, ils prendront des mesures hostiles contre nous. »

Il est intéressant de noter qu'à la même date, Abolghasem Yaghoubi, le responsable de la prière du vendredi et représentant de Khamenei au Nord Khorasan, a également déclaré :

« Les forces de l'ordre doivent rendre la vie difficile aux émeutiers qui ont de mauvaises intentions dans leur esprit précaire. Le phénomène du mauvais hijab et du manque de hijab dans la société est comme un virus parmi les gens et il faut y faire face. En plus de la police et de la justice, pour faire face à l'absence de hijab, les gens devraient également s'impliquer dans cette affaire et mener des politiques morales. Par conséquent, nous devons être sensibles. »

Yousef Tabatabai avait fait des déclarations similaires en 2011 : « La question du hijab est au-delà d'une simple mention et pour faire face à un mauvais hijab, il faut utiliser la force.»

Il a également déclaré : « Si quelqu'un fait quelque chose en public, il faut l'arrêter, car sans retenue, cela cause du tort à autrui. Certains pensent que la coercition n'est pas nécessaire pour la société et devrait être introduite par le biais de la culture, mais vous ne pouvez rien faire uniquement avec des conseils. »

Sa déclaration a provoqué une vague d'attaques à l'acide contre les femmes d'Ispahan, et ce problème a provoqué le choc et l'étonnement de la ville d'Ispahan et par conséquent de l'ensemble de l'Iran.

La coïncidence des fatwas criminelles des deux représentants du guide suprême et l’utilisation du code commun de « mise en sécurité » montre qu’il existe une politique claire de répression du régime.

Mais craignant les conséquences de telles fatwas des religieux du régime, le quotidien d'Etat Hamdeli a écrit le 6 octobre : « Deux jours après le sixième anniversaire de l'attaque à l'acide contre les filles d'Ispahan, et alors que les auteurs de ce crime ont pas encore été arrêtés, le responsable de la prière du vendredi à Ispahan, dans des déclarations controversées, a appelé à mettre la société dans l'insécurité envers les femmes qu'il considère comme dévoilées (ayant un mauvais hijab).

Mais la vérité est que cette fois, le guide suprême du régime d’Iran et ses représentants font une erreur de calcul. De 2011 à aujourd'hui, il y a eu des changements spectaculaires en Iran. L'état de la société est désormais explosif. La première erreur du régime peut être la dernière.