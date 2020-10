Par COLLIN JASON

Le 8 octobre, les autorités iraniennes ont finalement succombé aux appels internationaux et ont libéré le défenseur des droits humains Narges Mohammadi. Depuis 2015, Mohammadi a été injustement détenu pour des accusations telles que perturbation de la sécurité nationale, diffusion de propagande contre l'establishment et insulte au guide suprême Ali Khamenei.

Amnesty International s'est félicitée de la libération de Mohammadi et l'a qualifiée de très bonne nouvelle et a apprécié celles qui ont aidé à sa libération. « Le défenseur iranien des droits humains Narges Mohammadi a été libéré de prison ! Elle n'aurait jamais dû être injustement emprisonnée pendant plus de cinq ans pour son militantisme pacifique en faveur des droits humains », a tweeté Amnesty.

En outre, les femmes détenues, en particulier les prisonniers politiques, sont dans des conditions abominables. En avril, la justice s'est vantée d'accorder une autorisation de congé d'urgence à des centaines de milliers de prisonniers en raison de l'épidémie de coronavirus. Cependant, aucun prisonnier politique, prisonnier d'opinion et manifestant détenu ne bénéficie de la permission de sortir. Bien sûr, parallèlement à la deuxième vague de la maladie, les autorités ont ordonné à tous les prisonniers de retourner dans des prisons contaminées et les ont poussés dans des quartiers contaminés sans subir de tests ni passer la période de quarantaine.

La décision de la justice a placé de nombreux prisonniers au risque de coronavirus. Les militants affirment que le gouvernement a l'intention de se débarrasser des prisonniers politiques grâce au virus mortel. À cet égard, il existe d’énormes rapports sur l’infection de prisonniers par le Covid-19 dans différentes prisons du pays.

Mme Mohammadi n'était pas la dernière prisonnière iranienne qui a été injustement détenue derrière les barreaux. Ces dernières années, les autorités iraniennes ont arrêté de nombreux citoyens pour leurs activités humanitaires, abolissant la peine de mort, leurs convictions politiques et leurs croyances, ainsi que des membres de minorités ethniques et religieuses.

Les 5 et 6 octobre, le service des renseignements des gardiens de la révolution (CGRI) a fait une descente au domicile de quatre femmes militantes du travail et des médias sociaux et les a arrêtées dans la capitale iranienne dans les provinces de Téhéran et d'Ilam, à l'ouest du pays. Khadijeh Mehdipour, 23 ans, a été détenu à Ilam. Shabnam Ashouri, 23 ans, Neda Pir-Khezranian et Andisheh Sadri ont également été arrêtés dans la province de Téhéran. Il n'y a aucune information sur la localisation des deux derniers.

La prisonnière politique Massoumeh Senobari, 32 ans, a été détenue dans sa ville natale de Tabriz, dans le nord-ouest de l'Iran, le 6 mars 2019. Elle a été soumise à la torture et à des mauvais traitements au cours de sa procédure d'interrogatoire. Les agents du renseignement du CGRI ont fait irruption chez elle et détruit et pillé ses effets personnels. Les tribunaux révolutionnaires ont condamné Senobari à un total de huit ans de prison pour «propagande contre l'État», «appartenance à l'opposition iranienne Moudjahidine du Peuple (OMPI)» et «insulte au guide suprême».

Des rapports récents obtenus par l'OMPI indiquent que Senobari a contracté le coronavirus dans le quartier des femmes de la prison centrale de Tabriz. «Massoumeh Senobari a une mauvaise toux. Elle souffre d'une forte fièvre, de maux de gorge, de sécheresse de la bouche, de douleurs dans les poumons et sur tout le corps », a rapporté une source.

De plus, le 24 septembre, les autorités ont transféré Mina Rad, une jeune poétesse et écrivaine, à la célèbre prison de Qarchak dans la ville de Varamin, dans la banlieue de Téhéran. Au cours des deux dernières années, des agents du ministère du Renseignement et de la Sécurité (Vevak) l'ont fréquemment convoquée et interrogée des gens pour avoir participé aux manifestations de fin 2017-début 2018.

En outre, le 28 septembre, les autorités judiciaires ont prolongé pour la troisième fois la détention de Faranak Jamshidi, une militante écologiste. Depuis le 28 juin, elle est détenue à la prison centrale de Sanandaj, la capitale de la province du Kurdistan.

Bien entendu, les faits mentionnés ci-dessus sont la pointe de l'iceberg. Ces dernières années, les autorités iraniennes ont détenu des centaines de femmes et de filles lors de manifestations ou en raison de relations avec leurs proches affiliés à l'opposition, en particulier l'OMPI. De plus, les services de renseignement du Vevak et du CGRI ont arrêté et fait disparaître plusieurs mères et sœurs qui recherchaient le sort de leurs proches. De nombreux membres de la famille de prisonniers politiques, qui ont été massacrés à l’été 1988, sont derrière les barreaux pour être interrogés et recherchés les tombes de leurs proches.

Dans ce contexte, alors que les groupes de défense des droits et les militants expriment leur joie d'avoir libéré Narges Mohammadi, ils devraient maintenir la pression sur le gouvernement iranien pour qu'il libère les autres femmes prisonnières politiques, disent les dissidents. Sinon, les ayatollahs exploiteraient la négligence de la communauté internationale et exerceraient davantage de pression sur les autres prisonniers.