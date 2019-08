Iran : une rencontre entre Boris Johnson et un conseiller de la Maison Blanche

Avec l’AFP - Boris Johnson s'est entretenu lundi à Londres du Brexit et de l'Iran avec le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton.

Selon un porte-parole de Downing Street, MM. Bolton et Johnson ont abordé « un éventail de questions, dont l'Iran, Hong Kong et la 5G » et un accord commercial entre Royaume-Uni et les Etats-Unis, lors de cette visite au plus haut niveau d'un représentant de l'administration américaine depuis que Boris Johnson a succédé à Theresa May le 24 juillet.

Donald Trump a de son côté indiqué avoir « hâte de rencontrer personnellement » Boris Johnson « dans un futur proche », par l'intermédiaire d'un de ses porte-parole, après avoir discuté au téléphone lundi avec le Premier ministre britannique. Lors de cet appel, il a notamment salué « le partenariat inébranlable du Royaume-Uni (au moment de) relever des défis mondiaux », selon ce même porte-parole.

« Mission de sécurité maritime » commune dans le détroit d'Ormuz

Le 5 août, le gouvernement britannique avait annoncé qu'il participerait à une « mission de sécurité maritime » aux côtés des États-Unis afin de protéger les navires marchands dans le détroit stratégique d'Ormuz, dans le Golfe persique.

La région est en proie à des tensions croissantes depuis le retrait américain de l'accord nucléaire iranien en 2018, suivi du rétablissement de lourdes sanctions américaines contre l'Iran.

Londres avait toutefois assuré que ce rapprochement avec les États-Unis ne modifiait en rien sa volonté, à l'instar des autres pays européens, de préserver l'accord limitant les activités nucléaires iraniennes.