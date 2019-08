Le secrétaire d'Etat américain appelle la communauté internationale à agir dès maintenant contre l'Iran

Par Jubin Katiraie

Dans un message sur Twitter, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a appelé la communauté internationale à accroître la pression sur l'Iran. Il a averti que l'embargo sur les armes imposé par les Nations Unies à l'Iran allait bientôt expirer. Le message était le suivant: «L’horloge tourne. Il reste encore du temps avant l'expiration de l'embargo sur les armes imposé par l'ONU à l'Iran et l'interdiction de voyage imposée à Qasem Soleimani.

Nous exhortons nos alliés et partenaires à accroître la pression sur le régime iranien jusqu'à ce qu'il mette fin à son comportement déstabilisateur. "

La secrétaire d'Etat Pompeo a inclus sur le site Web du département d'État des États-Unis un lien vers une note de service énumérant d'autres sanctions qui devaient bientôt prendre fin. Il a précisé que Qasem Soleimani, le commandant du tristement célèbre Force Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), verrait ses restrictions de voyage levées en octobre prochain.

Ensuite, le « régime » iranien sera bientôt autorisé à vendre des armes à qui bon lui semble. Cela signifie que le régime pourra armer ses nombreux mandataires terroristes dans le monde. Le régime pourra également acheter du matériel de défense aérienne, des chars, des missiles, etc.

Le Département d’État américain a souligné que le « régime » iranien était le premier sponsor du terrorisme dans le monde et a souligné que, depuis quatre décennies, son « comportement pervers et son soutien aux mandataires terroristes s’étaient répandus ».

La note rappelait également que les États-Unis avaient abandonné le Plan d'action global commun (JCPOA), ou l'accord nucléaire de 2015 avec l'Iran, parce qu'il "mettait encore plus de ressources et d'argent à la disposition du régime, renforçant ainsi la portée et l'agression de leurs activités malignes ». Le département d’Etat a déclaré qu’il avait mis en place des sanctions décisives pour « limiter la capacité du régime à financer le terrorisme ».

L’administration Trump a également déclaré qu’elle exerçait une « pression maximale » sur l’Iran dans l’espoir de le ramener à la table des négociations. Cependant, les Iraniens n’ont pas été très réceptifs à cette idée. Le président du régime iranien Hassan Rohani a récemment déclaré que si les États-Unis veulent négocier, ils doivent commencer par lever toutes les sanctions contre l'Iran.

Le mollah Rohani a également déclaré à plusieurs reprises que les sanctions contre l'Iran constituaient un acte de "terrorisme économique".

L’administration Trump s’est attaquée aux principaux responsables iraniens. Le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a été sanctionné par les États-Unis, de même que le guide suprême, Ali Khamenei. L'ambassadeur d'Iran aux Nations Unies, Majid Takht Ravanchi, a déclaré qu'il n'était pas satisfait des sanctions et a écrit au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, pour déclarer que les sanctions imposées à Zarif étaient "illégales" et que le gouvernement Trump menait un terrorisme économique contre le gouvernement. Iranien et faire pression sur leurs représentants ».

L'ambassadeur a également déclaré que les États-Unis fuyaient la diplomatie - "l'une des plus grandes réalisations de l'humanité pour préserver et maintenir la paix et la sécurité entre les nations".

Cependant, il ne faut pas oublier que derrière de telles questions diplomatiques, il y a des gens. Et selon certains observateurs iraniens, le peuple iranien a clairement indiqué qu'il souhaitait que le régime cruel et brutal soit soumis à une pression aussi forte que possible.