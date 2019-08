Le régime iranien enfreint l'accord nucléaire

Par Pooya Stone

Le stock iranien d’uranium enrichi a atteint 370 kilogrammes mardi, selon un communiqué de Behrouz Kamalvandi, porte-parole de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI).

S'exprimant en marge d'une cérémonie marquant la construction d'un centre de recherche sur la séparation et le développement d'applications d'isotopes stables sur l'installation nucléaire de Fordow à Qom, Kamalvandi a déclaré: "Nous produisons de l'uranium enrichi avec une bonne capacité et notre stock 60 à 70 kilogrammes au-dessus de la limite de 300 kg [limite JCPOA] et cette quantité croît rapidement. "

L’accord nucléaire iranien limite le stock d’uranium enrichi à 300 kg.

Kamalvandi a ensuite repris les propos d’Hassan Rohani.

"L'Iran n'est pas obligé de restreindre son stock d'eau lourde à 130 tonnes ... Bien que nos exportations d'eau lourde ne soient pas un chiffre important, nous avons des marchés variés comprenant des pays européens et non européens. L'Iran ne devrait perdre aucun de ces marchés. "

Cependant, il n'a pas nommé les pays intéressés à acheter de l'eau lourde à l'Iran.

Lors du même événement, Ali Akbar Salehi, président de l'AEOI, a annoncé que Fordow était l'un des sites nucléaires les plus actifs en Iran, avec 1044 centrifugeuses enrichissant de l'uranium, et que Téhéran collaborait avec la Russie.

"Le site nucléaire de Fordow est l'un des sites nucléaires les plus actifs en Iran et sa coopération avec différents Etats, tels que la Russie, est en cours au sein du JCPOA, fournissant des besoins en infrastructures scientifiques et techniques de l'industrie nucléaire et d'autres industries".

L’agence de presse publique iranienne Étudiants (ISNA) a annoncé que ce nouveau centre de recherche serait axé sur les méthodes permettant de produire des isotopes stables, notamment par distillation et échange de chaleur.

Le régime cherche à produire de l'uranium à des niveaux d'enrichissement plus élevés et rendre l'usine de traitement d'eau lourde d'Arak à l'état où elle se trouvait avant l'accord nucléaire.