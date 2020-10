Par SIA RAJABI

Le président du régime iranien Hassan Rohani a annoncé que dimanche 18 octobre prochain, «l'embargo cruel sur les armes serait levé», ajoutant qu'ils seraient en mesure de «vendre des armes à tous ceux que nous souhaitons» et «d'acheter des armes à tous ceux que nous souhaitons. "

Les remarques de Rohani ont suscité de vives inquiétudes parmi ceux qui connaissent le comportement malveillant du gouvernement iranien au Moyen-Orient et dans le monde.

En tant que premier État commanditaire mondial du terrorisme, Téhéran est à l’origine de nombreuses activités terroristes contre des citoyens étrangers en Iraq, au Liban, en Syrie, à Bahreïn, au Koweït, en Arabie saoudite et au Yémen.

«Il est difficile de trouver un conflit ou un groupe terroriste au Moyen-Orient qui n’ait pas les empreintes digitales de l’Iran partout», a déclaré en décembre 2017 l’ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies, Nikki Haley.

Récemment, les autorités bahreïnites et saoudiennes ont réussi à dissoudre les escouades terroristes soutenues par l'Iran et à découvrir des entrepôts remplis d'énormes quantités de munitions et d'armes.

Depuis que les ayatollahs ont pris le pouvoir en Iran, ils ont construit leur politique étrangère basée sur l'expansionnisme. Ils estimaient qu'ils devaient «exporter la révolution» pour la préservant de sa désintégration.

Sur la base du statut du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), sa «mission divine» est notamment de protéger les «frontières idéologiques de la Révolution islamique». Dans ce contexte, ils ont entraîné, armé et envoyé sans relâche des forces extrémistes dans d'autres pays.

Par exemple, les soldats iraniens ont posé les pieds sur terre en Bosnie-Herzégovine six mois seulement après la guerre des Balkans. Les rapports des renseignements indiquent que le nombre de combattants du CGRI en Bosnie-Herzégovine a atteint 3000 à 4000 hommes.

En outre, Téhéran a dépensé 200 millions de dollars pour financer les groupes islamiques bosniaques. Cependant, le CGRI poursuivait un autre objectif.

«Les forces iraniennes ont participé à la guerre en Bosnie-Herzégovine dans le seul but d'établir une copie européenne du Hezbollah au Liban», a déclaré le transfuge du CGRI Saeed Kazemi.

En Irak, les autorités iraniennes ont également stocké d'importantes quantités d'armes et de munitions dans différentes villes. Entre 2003 et 2009, les troupes de la coalition dirigée par les États-Unis en Irak ont fréquemment découvert et saisi des armes iraniennes stockées dans des lieux sûrs et des lieux de travail.

«Je peux vous dire qu'il ne fait aucun doute qu'ils faisaient cela. Je suis fermement convaincu que l’Iran est responsable parce que la formation et l’équipement des milices irakiennes ont été le principal facteur de maintien de la violence sectaire qui a balayé l’Irak en 2006 et 2007. Et pour moi, cela rend l’Iran directement responsable de la mort de centaines de forces de la coalition et des milliers d'Irakiens », a déclaré le général George Casey, ancien commandant de la coalition en Irak, le 30 juin 2018.

Les faits ci-dessus, ainsi que de nombreux autres preuves et documents, soulignent l'impératif de l'extension de l'embargo sur les armes de l'ONU et d'autres sanctions contre le gouvernement iranien. À cet égard, plusieurs experts américains ont assisté à un webinaire organisé par le Conseil national de la résistance iranienne (CNRI) - bureau de représentation américain le 14 octobre.

L'ancien sous-secrétaire à la défense, Eric Edelman, directeur du Centre Douglas et Sarah Allison pour les études de politique étrangère, James Jay Carafano, directeur de la politique étrangère de la JINSA, Jonathan Ruhe, et l'ancien chef du contrôle des armements américain, Robert Joseph ont souligné la nécessité des sanctions et les pressions économiques comme une voie pratique pour empêcher la nuisance de Téhéran.

Cependant, ils ont mentionné l’importance de soutenir le désir du peuple iranien pour des changements fondamentaux. «Les sanctions sont un élément clairement important d'une politique réussie envers le régime en Iran. Mais les sanctions à elles seules ne suffiront pas pour obtenir le bon résultat… Nous devons aider l'opposition au régime », a déclaré l'Amb. Edelman.

" La plupart des citoyens iraniens comprennent qu '«ils ne sont pas punis par les États-Unis et la communauté internationale, ils sont punis par le régime», a déclaré le Dr Carafano.

«L’objectif ultime de la JINSA est ce que nous appelons« l’effondrement du régime ». C’est principalement entre le régime et le peuple », a déclaré le directeur Ruhe.

«Nous devons soutenir l'opposition démocratique à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran. Le changement de régime doit venir et viendra de l'intérieur. Alors que les apologistes essaient de dire que le régime actuel est la seule alternative au chaos, le plan en dix points du CNRI fournit une voie vers la démocratie et la stabilité », a déclaré Amb. Joseph.