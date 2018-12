L'Albanie expulse l'ambassadeur d'Iran

Avec Reuters

L'Albanie a expulsé l'ambassadeur d'Iran et un autre diplomate iranien qu'elle accuse d'avoir "porté préjudice à la sécurité nationale", a déclaré mercredi le ministère des Affaires étrangères, sans préciser l'identité des diplomates ni la date de cette expulsion.

Le pays, membre de l'Otan, a consulté ses partenaires de l'Alliance atlantique avant de prendre sa décision, a précisé un représentant à Reuters. Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès de l'ambassade d'Iran à Tirana.

Cette décision a été saluée par le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, John Bolton, qui a joué un rôle majeur dans la décision du président Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. "Le Premier ministre de l'Albanie Edi Rama vient d'expulser l'ambassadeur d'Iran, envoyant aux dirigeants iraniens le signal que leur soutien au terrorisme ne sera plus toléré", a écrit John Bolton sur Twitter.

