Pourquoi Khamenei a changé le patron des Gardiens de la révolution ?

Par : Salem Al Ketbi

Bon nombre d’experts et de spécialistes ont débattu du récent changement de direction des Gardiens de la révolution iraniens par le Guide suprême Ali Khamenei. Le moment du changement est frappant. Il est survenu quelques jours à peine avant l’entrée en vigueur de la deuxième série de sanctions américaines contre l’Iran.

De toutes les sanctions précédentes, le nouveau paquet sera la plus sévère. Les circonstances de ce changement suggèrent que le nouveau dirigeant Salami et l’ancien dirigeant Jaafari sont fondamentalement les mêmes en termes de positions dures. Tous deux font ce que le Guide suprême leur dit de faire. Ni l’un ni l’autre n’a son mot à dire sur l’escalade et le calme dans les conflits avec le reste du monde.

Par conséquent, je pense que la décision de Khamenei vient peut-être de son sentiment que Salami est mieux de mettre en œuvre ses instructions dans la phase suivante. Khamenei a fondé sa décision sur ce qu’il a appelé la nécessité de changer la direction de ses milices terroristes et sur l’expérience du général de division Hussein Salami, « en raison de votre compétence et de votre précieuse expérience dans l’administration publique et de votre réponse aux diverses responsabilités des organes révolutionnaires, djihadistes et populaires de la Garde révolutionnaire islamique. »

Selon le Guide suprême, le général de division Jaafari a demandé que ce changement soit apporté à son désir de « travailler dans le domaine culturel et de jouer un rôle dans la guerre douce. » Il a ensuite été nommé chef du Siège culturel et social de Baqiyatullah Al-A’zam. Mais son récit est assez douteux. Le commandant des Gardiens de la révolution n’a pas voulu exprimer son désir de se retirer pour le moment. Khamenei semble avoir voulu garder un moral élevé parmi les milices terroristes, alors il a inventé l’histoire que Jaafari voulait être libéré. Entre 2007 et 2019, Jaafari a été responsable des Gardiens de la Révolution.

L’homme a servi au-delà de la période habituelle de leadership de la milice, qui dure habituellement dix ans. Néanmoins, il n’a toujours pas terminé toute la période de prolongation approuvée par Khamenei en juillet 2017. Son mandat devait durer jusqu’en 2020. La demande de Jaafari de mettre fin à son mandat juste un an avant la fin de son mandat, non pas de prendre sa retraite, mais de passer au soft power, ne se tient pas la route. À mon avis, les raisons du changement de commandant des Gardiens de la révolution n’ont rien à voir avec le rôle qu’ils jouent dans d’autres pays.

C’est la force Qods, dirigée par le général Qassem Soleimani, qui en est responsable. Ce changement est peut-être lié au rôle des gardes iraniens en Iran et à la capacité du pays à se défendre en cas d’attaque militaire surprise. Sous le nouveau chef, le niveau d’agressivité des Gardiens de la révolution ne va pas changer. La position radicale de Salami vis-à-vis des Etats-Unis et d’Israël, par exemple, fait partie du jeu de rôle des mollahs. D’ailleurs, c’est Khamenei qui donne le ton entre l’escalade et la désescal

ade pour tous les membres du régime iranien. Khamenei dirige le système avec une main de fer.

Les déclarations de Salami à plusieurs reprises n’étaient pas différentes de celles d’autres anciens et actuels commandants des Gardiens de la Révolution. Si ce changement est destiné à envoyer un message de menace à l’extérieur, Khamenei peut avoir envoyé le mauvais message. Le message apportait le contraire de ce qu’il voulait. Nombreux sont ceux, dont moi-même, qui pensent que le changement de direction des Gardiens de la révolution au stade actuel révèle le niveau élevé d’anxiété, de panique et de peur parmi les dirigeants iraniens.

Peut-être Khamenei a-t-il réduit l’étape suivante à la guerre psychologique et aux menaces verbales entre l’Iran, d’une part, et Israël et les États-Unis, d’autre part, mais il ne faudrait pas pour cela promouvoir le commandant adjoint de la Milice et destituer son patron. La position de Salami en tant que commandant adjoint des Gardiens de la révolution ne l’a pas empêché de faire des déclarations menaçant Israël. Les généraux des Gardiens de la révolution ont souvent fait des déclarations incendiaires, mais aucun d’entre eux n’a osé lancer une seule attaque contre Israël, malgré les nombreuses et violentes frappes aériennes dont ils ont été victimes dans leurs camps en Syrie.

Le remplacement à la tête des Gardiens de la révolution a probablement été provoqué par un sentiment de danger imminent dans l’esprit des mollahs. Tout leur régime est en danger. Tout porte à croire que le régime est confronté à la crise la plus grave de son histoire. Sa seule issue est de respecter les conditions fixées par les États-Unis.